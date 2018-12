RMC SPORT - Serena: "Juve e Manchester City favorite per la Champions"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Michele Serena, ex giocatore sia della Juventus sia dell'Inter, a RMC Sport Live Show: "Allegri è incredibile. La forza della Juventus è una mentalità diversa da tutte le altre squadre".

Se vince la Juve la lotta per lo scudetto è chiusa?

"Per me è già chiusa a meno che non succeda l'imponderabile. I bianconeri sono superiori in tutto. Il Napoli che è secondo non ha convinto come sta facendo la Juventus in tutte le partite, tranne che con il Genoa. Solo i bianconeri possono perdere lo scudetto. Non è finita ma è molto dura per tutte le altre".

Come valuti Cancelo, ex Inter, alla Juve?

"Ha grandi qualità e grande tecnica. Sta migliorando anche la fase difensiva anche perché viene da un calcio diverso in cui quella fase conta meno. I soldi che ha speso la Juve per lui sono tanti ma secondo me vale quella cifra. Credo che l'Inter avrebbe voluto tenerlo se avesse avuto i soldi".

Champions, o la vince ora con Ronaldo oppure non la vince più?

"Con CR7 hanno fatto un balzo in avanti come qualità. Ronaldo è abituato a vincere questa coppa e come mentalità porterà ancora qualcosa in più. La Juve è forte come non mai ed ha delle possibilità in più rispetto al passato. Non sarà comunque facile le big europee. Per me comunque i bianconeri hanno grosse possibilità di vincere".

Manca una favorita per la vittoria della Champions League?

"E' vero. Il PSG che sta distruggendo il campionato in Francia non si sa neanche se supererà il turno. Quindi la Juventus per me è la favorita in questo momento sia per quello che sta facendo in Europa sia per quello che sta facendo in Italia. Juve con il Manchester City".

Nazionale, a che punto è la crescita dell'Italia di Mancini?

"Ho visto le partite e mi sono anche divertito. Ho visto padronanza di gioco da parte dell'Italia. Manca un po' la fase realizzativa ma Mancini riuscirà a trovare la soluzione giusta. L'Italia è cresciuta molto e ai sorteggi per Euro 2020 è andata molto bene. Cutrone? Ha talento ed è un ragazzo molto valido. Vede molto bene la porta e lo sta dimostrando in ogni partita. Fa parte del giro della Nazionale e Mancini sta dimostrando che crede nei giovani. Può essere un'alternativa ai vari Immobile o Zaza".