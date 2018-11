RMC SPORT - Serena: "Pallone d'oro se lo merita Mbappè"

Per parlare di Nazionale e non solo è intervenuto a RMC Sport, durante Maracanà, un ex di Milan, Inter e Juve come Aldo Serena.

Sul Pallone d'oro

"Lo darei a Mbappè, è giovanissimo ma ha una forza fisica e qualità uniche. Che non ci sia Ronaldo fa scalpore, così come Messi. Ma i due non hanno vinto quest’anno quello che facevano negli anni scorsi. Ronaldo forse meritava di più di esserci. Mbappè ha un cambio di passo impressionante, il futuro è suo. E poi mi sembra un ragazzo serio che farà parlare molto di sé. Modric? Nell’anno del mondiale hanno vinto giocatori che non erano in lista negli altri anni".

Su Immobile

"La maglia della Nazionale pesa eccome. Immobile è un attaccante che non ha lucidità sottoporta continua, lo dice la sua carriera. Deve far vedere di essere più freddo e lucido anche in Nazionale, anche perché ora serve trovare un finalizzatore. Attaccante deve lavorare molto sulla testa. Se non segna per più partite comincia ad innervosirsi, a cercare il movimento non con i tempi giusti. Per chi deve fare gol serve tranquillità".

Sulla "pesantezza" della maglia azzurra

"L’Italia è in un momento non semplice, tra i più difficili della sua storia. Ci sono giovani interessanti e altri d’esperienza ancora validi. In queste fasi non è semplice il lavoro per il ct. Deve avere il coraggio di portare avanti le sue idee, giocatori che possano fare al caso suo".