RMC SPORT - Sibilia: "Il prossimo ct? Sceglieremo con calma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, ha fatto il punto sul calcio italiano al termine del 'Premio Maestrelli' a Fiuggi.

Come deve ripartire il nostro calcio?

"Il calcio ha gli anticorpi per riuscire a ripartire. Stiamo riflettendo, stiamo pensando a come finire il prima possibile questa fase del commissariamento".

Sul prossimo ct:

"Ricordo che le qualificazioni non ci saranno immediatamente, il prossimo presidente federale avrà dunque la possibilità di riflettere bene e di scegliere il profilo più idoneo".