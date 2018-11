RMC SPORT - Skuhravy: "Genoa, Piatek deve tornare a segnare"

Grande ospite a Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport. A intervenire una bandiera del Genoa, Tomas Skuhravy, attaccante del Grifone dei prim ianni 90.

Sul derby vinto anche grazie al suo gol nel ‘95

"Fu una partita speciale. Noi genoani dovevamo vincerla per forza, magari perdendo contro Juve e Milan. Era una partita da non perdere".

Sul derby del weekend

"Mi aspetto una partita di ragazzi che sentono la maglia e faranno di tutto per vincere. Spero torni a segnare Piatek, servono i suoi gol. SI giocherà molto in contropiede e spero vinca il Genoa".

Su Piatek

"Aveva più libertà e tranquillità con Ballardini, serve questo. Prima andava bene con Pandev, quindi bisogna tornare a farlo segnare. Ha segnato sempre nelle prime giornate, impossibile pensare che ora si fermi. Davanti non c’è ora una punta vera, come lo era Pavoletti".

Su Scoglio e Bagnoli

"Entrambi importanti, ma nella mia carriera è stato fondamentale Bagnoli, non solo dal piano tecnico ma soprattutto umano".

Su Ibrahimovic e Cutrone

"Ritorno al Milan? E’ stato un grande campione, ma è andato negli Usa. Secondo me devono trovare un attaccante giovane e farlo crescere. Non bisogna tornare su questo tipo di giocatori. Cutrone è bravo, l’ho visto giocare e mi piace. Può entrare nel giro della Nazionale".

Su Schick

"Non lo abbiamo ancora visto. Il ragazzo deve giocare, non può fare solo 15-20 minuti. So che è difficile a Roma, ma secondo me doveva rimanere alla Sampdoria".