RMC SPORT - Smaila: "Milan, never say never. Avanti Ringhio"

© foto di Ospiti

Umberto Smaila, noto personaggio dello spettacolo e grande tifoso del Milan, è intervenuto ieri a 'Quelli della Notte' su RMC Sport. Tra gli altri argomenti si è parlato ovviamente della finale di Coppa Italia che vedrà i rossoneri opposti alla Juve: "Dopo aver vinto tutto in passato, ora ci dobbiamo accontentare di lottare per altri trofei. Quella contro i bianconeri sarà a mio parere una partita terrificante. E mi chiedo come potremo fronteggiare la Juve. Se sono sfiduciato? Beh, lo faccio anche per scaramanzia... Ogni gara in effetti fa storia a sè. Certo, la Juve a volte si concede il lusso di tenere in tribuna grandi campioni. Basta questo per far capire la forza della sua rosa".

Gattuso le piace?

"E' fantastico. L'ho conosciuto da ragazzo quando arrivò a Milano. Ho conosciuto anche suo padre. E' il portabandiera di un Milan vincente e nello spogliatoio ha portato la sua carica. Avanti Ringhio. Contro la Juve peraltro abbiamo già vinto la Supercoppa e allora dico: never say never".