RMC SPORT - Soldati (pres. Udinese): "Momento no. Nicola ottimo tecnico"

A RMC Sport, durante 'Maracanà', è intervenuto il presidente dell’Udinese Franco Soldati, che ha parlato della situazione del club.

Sul momento della squadra

"La situazione è difficile. E’ uno dei più brutti momenti dal 2000. Dopo 12 giornate mai eravamo stati in questa situazione, dovuta a qualche problema di preparazione e di infortuni. L’inserimento dei giovani poi deve essere ancora fatto. Ma in generale tutti i giocatori non hanno espresso il loro meglio. Un po’ tutti questi fattori, oltre al tecnico Velazquez, hanno inciso. Certamente a inizio campionato non pensavamo di trovarci a questo punto. Domenica abbiamo demeritato, siamo calati nella ripresa e questo vuol dire che qualche problema fisico c’è. Velazquez sapeva che andava a incontrare squadre di alto livello nelle prime giornate, ma abbiamo subito sconfitte anche con squadre contro cui potevamo tranquillamente giocarcela. La situazione non è stata gestita al meglio. La squadre deve crescere lavorando ,faticando, scendere in campo con il coltello tra i denti come ha fatto l’Empoli domenica".

Su Davide Nicola

"E’ un ottimo allenatore, ha fatto bene, conosce la Serie A e sicuramente è un allenatore all’altezza. Lo abbiamo conosciuto lo scorso anno e da quello che si vede è da Udinese".