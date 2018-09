RMC SPORT - Somma: "Il 3-5-2 è l'anti calcio. Dybala è un trequartista"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sono contrarissimo ai turni di riposo in Serie B". Esordisce così mister Mario Somma in diretta nel 'Maracanà' di RMC Sport. L'ex tecnico della Salernitana, del Latina ed Empoli parla poi di alcuni moduli: "Il 3-5-2, anzi il 5-3-2, è l'anti-calcio, è un modulo che si usa per necessità ma a me non piace. Io preferisco un calcio propositivo e il 4-2-3-1"

La Juventus può giocare con il 4-3-1-2 con Dybala dietro Mandzukic e Ronaldo?

"Nella Juventus basta mandare la palla avanti e andare ad esultare (ride, ndr). Dybala sulla trequarti si trova a suo agio, ci ha sempre giocato e secondo me può fare bene anche in un 4-3-2-1 come mezzo destro dietro la punta, senza allargarsi troppo. Ma quando hai una squadra così forte, qualcuno deve concedere qualcosa ad un altro per l'equilibrio totale".

E il Milan ci può giocare con il 4-3-1-2?

"Non c'è un trequartista in grado di fare la differenza per tutta la stagione".