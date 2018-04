RMC SPORT - Sosa: "Icardi merita il mondiale. Scudetto? Il Napoli c'è"

© foto di Federico Gaetano

Ruben Sosa, ex giocatore di Inter e Lazio, parla durante Maracanà ai microfoni di RMC Sport. Queste le sue parole a partire dal big match della 35^ giornata della Serie A tra Juve e Inter:

"Inter-Juve è come un derby, per vincono i nerazzurri con gol di Icardi.

Su Icardi e Higuain

"Sono attaccanti diversi. Icardi è tecnicamente molto bravo e non sbaglia mai davanti la porta. E' giustoche vada al mondiale. Higuain tecnicamente non è buono ed è meno bomber, ma è un grandissimo centravanti comuqnue"

Su Dybala

"Per me è un classe A, ma ha sbagliato in passato a dire di non poter giocare con Messi nell'Argentina. Lui è un bomber e riesce a fare cose che altri non immaginano neanche. "

Chi vince lo scudetto?

"Il Napoli è molto forte ed è diventato una squadra e ha qualcosa in più. Per me quest'anno con un po' di fortuna può vincere lo scudetto"



A Lazio-Inter chi tifi?

"Tutte e due (ride, ndr). Per me la Lazio è stata una pagina importantissima della mia carriera. Veniva dalla Serie B e quindi non siamo riusciti a vincere, ma sono stato benissimo. E' la prima squadra che ha creduto in me e i tifosi mi hanno dato moltissimo. Lo scorso anno sono tornato a Roma con mio figlio e i tifosi mi vogliono bene ancora come se fossi un giocatore".