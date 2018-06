RMC SPORT - Stellone: "Contento per il 2-1, ma non abbiamo fatto nulla"

© foto di Federico Gaetano

Le parole di Roberto Stellone, tecnico del Palermo, a RMC Sport dopo la vittoria per 2-1 dei rosanero sul Frosinone:

"Sono contento per la vittoria. Volevamo giocare a specchio col Frosinone, con un 3-4-1-2, cercando di lasciare meno spazio per il palleggio degli avversari. Merito ai miei ragazzi, che non si sono disuniti dopo lo svantaggio. Non abbiamo più subito, complimenti a loro e al pubblico, che ha incitato la squadra fino all'ultimo. Siamo felici per loro e li ringraziamo, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Ora dobbiamo recuperare le energie".