RMC SPORT - Stringara: "Inter-Torino difficile. Modric? C'è l'amaro in bocca"

Così l'ex Inter Paolo Sringara a RMC Sport sulla situazione in casa nerazzurra:

Su Inter-Torino:

"Non sarà una partita semplice. L'Inter non deve sbagliare l'approccio, mi aspetto che i nerazzurri si rifacciano quanto meno sul piano dell'intensità e del gioco".

Dal mercato non è arrivato alcun regista...

"Avrei voluto un giocatore alla Pjanic o alla Verratti, non pensavo a Modric, credevo fosse fuori concorso. Invece c'è stata questa trattativa, che ha lasciato un po' d'amaro in bocca. La squadra dell'Inter rimane molto buona e credo farà un ottimo campionato".

La Juventus non è solo Ronaldo...

"Sicuramente. Abbiamo visto la panchina bianconera contro il Chievo, la squadra di Allegri rimane due gradini sopra tutte. La Lazio l'anno scorso l'ha battuta la Juventus, due volte, mi aspetto che i biancocelesti diano fastidio sabato e facciano vedere qualcosa di diverso rispetto a quanto visto con il Napoli".