RMC SPORT - Tacchinardi: "Juve, Dybala a Udine. Bernardeschi super"

A RMC Sport, durante il ‘Maracanà’ pomeridiano, è intervenuto Alessio Tacchinardi per parlare delle vicende in casa Juventus.

Dybala ci sarà a Udine?

"Per me sì, sta giocando bene nelle ultime giornate, ha ritrovato la gamba giusta. Quando è a posto fisicamente è un giocatore troppo importante. Spero lo faccia giocare, perché vede e sente la porta, è in grande condizioni mentali. Giocare senza Ronaldo per esprimersi meglio? Lo Young Boys è solo un caso. Si sono incastrati bene con il Napoli, i grandi giocatori fanno così".

Su Bernardeschi

"L’abbondanza c’è, c’era anche ai mieti tempi. E qualcuno deve restare in panchina. E’ vero che Allegri gli ha tirato le orecchie, ma lo strapotere che ha ora è clamoroso. Gli è scattato qualcosa nella testa. Ora è un giocatore super, davanti ha dei grandissimi, ma nella testa sua e dell’allenatore è già titolarissimo. E molto è merito suo, perché la maglia della Juventus pesa e puoi essere tritato da questa responsabilità e dalle critiche. Ha avuto la forza di reagire, l’acquisto di Ronaldo forse lo ha reso migliore".

Sul Napoli di Ancelotti

"Più forte di quello di Sarri? Mi piacciono entrambi. Quello di Sarri giocava un calcio stellare, non hanno vinto per un altro campionato stellare, quello della Juventus. Tifo per Ancelotti, spero faccia un grande campionato. Ha grande esperienza e serenità, sa far rendere al meglio la squadra. Sta facendo un lavoro importante, ci poteva essere una crisi di rigetto dopo Sarri, invece non è stato così".