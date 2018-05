RMC SPORT - Tavano: "Ancelotti ideale per il dopo Sarri"

© foto di Federico De Luca

L'agente Fifa Diego Tavano, in diretta su RMC Sport, si è espresso circa il possibile approdo di Ancelotti sulla panchina del Napoli:

"Vediamo se sarà un matrimonio verosimile. Il prossimo step del Napoli deve essere quello di riuscire a lottare per ottenere il massimo in tutte le competizioni, non solo in campionato, ma anche in Champions. Se Sarri va via, bisogna puntare su un grande nome e Ancelotti è uno dei tecnici più vincenti del calcio. Ho la sensazione che un'esperienza all'estero possa piacere a Sarri: lo Zenit ha una panchina vagante ed è un club ricco che può permettersi uno stipendio importante come quello del toscano".