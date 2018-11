RMC SPORT - Tenerani: "Juve e Inter faranno poco a gennaio"

Mario Tenerani, giornalista e opinionista, è intervenuto nel corso di RMC Sport Live Show: "A me questa Italia è piaciuta e sono rimasto sorpreso da queste ultime tre partite. Non credevo che Mancini riuscisse in questa operazione specie in così poco tempo. Facevo il paragone con la Fiorentina che in estate ha rinunciato il regista mentre nel calcio moderno addirittura si sta provando a giocare con due registi, vedi appunto l'Italia o la stessa Juventus ma anche il Sassuolo. Verratti e Jorginho insieme giocano molto bene".

A Immobile va bene soltanto un modulo?

"A me in Italia piace moltissimo Immobile perché fa tanti gol e un grandissimo lavoro per la squadra. All'estero non è andato bene e tutte le volte che va in Nazionale ha dei problemi. Lo stesso problema pero ce l'ha anche Insigne che con l'Italia segna poco. Ho la sensazione che Insigne e Immobile per dare un indirizzo definitivo alla propria carriera devono dimostrare di poter essere forti anche fuori dai nostri confini".

Lotta salvezza?

"Il Chievo è partito male anche dopo un'estate travagliata. Per come si era messa è andata pure bene. Il Chievo è una squadra profondamente vecchia ed hanno subito anche lo scivolone di Ventura. Quando impieghi così tanto per annullare una penalizzazione non pesante diventa tutto più difficile. Io mi aspettavo dei problemi per l'Udinese perché anche lì delle avvisaglie c'erano già state l'anno scorso. Pozzo ormai guarda più all'estero e mi pare che l'Udinese sia diventata quasi un peso per lui".

Come andrà il mercato di gennaio?

"Credo che Juventus e Inter faranno soprattutto la prossima estate. Non so se a gennaio proveranno a fare qualcosa. Se Marotta si presenta con Tonali è già qualcosa ma non basta. Per presentarsi al meglio dovrebbe portare un giocatore come Modric. La situazione dell'Inter è migliore rispetto a due anni fa ma da qui a dire che compreranno dei big ce ne corre".

Pallone d'Oro?

"A me sarebbe piaciuto Hazard del Chelsea ma so di essere fuori dal coro. Varane potrebbe fare come Cannavaro quando l'Italia vinse il Mondiale. Modric sarebbe anche l'emblema del gioco del calcio per il ruolo che ricopre. Modric ha le stimmate del vincitore. Ronaldo? Paga il fatto di averne vinti troppi sino ad ora".