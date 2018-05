RMC SPORT - Teocoli: "Milan, speriamo non ci tolgano l'Europa League"

Fonte: Inviato al "Ferraris" di Genova

Intervenuto ai media a margine della Partita del Cuore 2018, Teo Teocoli ha parlato del Milan: "Non sta andando bene. Io ho parlato con i cinesi l'altro ieri ma erano quelli dell'Inter (ride ndr). Sono meglio i cinesi dell'Inter? Sembra di sì. Sembra che siano più realisti, spendono più soldi e hanno una squadra migliore del Milan. Il Milan ha toppato un po' negli acquisti che sulla carta erano buoni e invece non hanno reso quello che dovevano. Ha cambiato allenatore subito, abbiamo sette partite su dieci ed è partito da zero. Gattuso ha rifatto la squadra, soffre come una bestia, speriamo che non ci tolgano l'Europa League, che sarebbe un disastro per la squadra, e speriamo l'anno prossimo di continuare con i giovani perchè i Cutrone, i Calabria e via dicendo sono il futuro del Milan. Maldini? Io mi sono fatto un'idea e lui se l'è fatta meglio di me. Per il momento è stato interpellato da tutti, anche dai tifosi che gli vogliono molto bene, però non ha ancora deciso. Io vado spesso allo stadio con lui, ci sta pensando. Intanto c'è Baresi però che non è poco".