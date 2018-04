RMC SPORT - Tognazzi: "Gigio? Preoccupato dai consigli della famiglia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per commentare la bellissima e decisiva parata di Donnarumma ieri su Milik, in diretta su RMC Sport, durante 'Maracanà', è intervenuto l'attore Gianmarco Tognazzi, noto tifoso rossonero:

Che parata ha fatto Donnarumma ieri?

"Non solo ieri, fa spesso interventi decisivi. Quella di ieri è stata una grandissima parata. Prendendo Reina il Milan ha fatto una mossa cautelativa, non è da escludere che la società possa mandare lo spagnolo in prestito. Donnarumma se dovesse andare via commetterebbe un autogol assoluto. Diventare la bandiera di un club ti fa anche guadagnare molto di più".

Sul video pubblicato in rete...

"Non ho seguito in diretta la dinamica, ma posso dire che stiamo diventando un paese di haters, di qualsiasi ambito, è abbastanza deprimente come scenario. La famiglia però ha sbagliato a condividere il video, privato, sui social. Sanno cosa ha passato il ragazzo in passato, nei mesi scorsi. Sono preoccupato da chi lo consiglia".