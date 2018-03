RMC SPORT - Toldo: "Nazionale, date fiducia a Di Biagio e ai giovani"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Su RMC Sport, all'interno del programma 'Al Var dello Sport', è intervenuto l'ex portiere di Fiorentina e Inter, Francesco Toldo. Si è partiti dal suo ex compagno, ora ct della Nazionale, Gigi Di Biagio: "Gli voglio bene, è un tecnico preparato e di grande competenza e umanità. Mi dispiace sentire qualcuno che già ha giudicato Gigi ancor prima di vederlo lavorare a Coverciano. Diamo fiducia a lui e ai giovani della nostra Nazionale, che sono bravi e pronti per ripartire con un nuovo ciclo, come accadde a noi azzurri nel 2000".

Nel gruppo non è stato inserito Balotelli e Raiola ha reagito di conseguenza attraverso i media...

"Raiola? Dovrebbe portare rispetto, se Gigi ha scelto di non portare Balotelli è perché lo ha valutato a 360 gradi. Mario è un bravo ragazzo ma la gestione comunicativa non lo aiuta".

Sui portieri della Serie A

"Presto per dire se Alisson è il migliore al mondo, ma sta avendo continuità come i portieri dei più forti top club europei. Donnarumma? Fategli fare le sue esperienze e i suoi errori".