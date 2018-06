RMC SPORT - Tornaghi: "Seconde Squadre fondamentali per i giovani"

Paolo Tornaghi, portiere classe '88 che ha giocato soprattutto all'estero tra Canada e Stati Uniti, ha parlato così a RMC Sport Live Show: "Ho girato molto nella mia carriera. Nel 2012 sono andato negli Stati Uniti a Chicago, poi sono andato in Canada ai Whitecaps".

Qual'è il livello della MLS?

"Ogni anno bisogna cambiare il giudizio perché arrivano sempre calciatori nuovi e molto importanti. Adesso ci sono parecchi giocatori interessanti anche oltre le grandi stelle come per esempio Giovinco o Dos Santos".

In Italia sono arrivate le seconde squadre. Avrebbero fatto comodo alla tua carriera?

"Sono fondamentali le seconde squadre. In Europa ci sono già ma io mi rendo conto che sarebbe stato determinante per la mia carriera avere la possibilità di giocare in una seconda squadra"-

Cosa ti aspetti adesso dalla tua carriera?

"Dopo più di 5 anni all'estero ho fatto una scelta di vita e ho deciso di tornare in Italia. Adesso voglio ripartire e tornare a far parte di una realtà, vediamo se in Serie B o in Serie C. Voglio prendermi ancora del tempo per decidere cosa fare anche se per ora si sono interessate soprattutto squadre del Nord Europa".