RMC SPORT - Tovalieri: "Roma, tifosi frustrati. Colpa dei senatori"

Il tecnico Sandro Tovalieri è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla Roma, in crisi dopo il pareggio contro il Cagliari: "Perdere dei punti così a Cagliari è incredibile. C'è la frustrazione dei tifosi, vedere le condizioni di questa squadra fa male a tutti. Le tante cessioni, la squadra che non reagisce, i continui infortuni: è una Roma davvero in crisi. Non si possono dare le colpe solamente a Di Francesco. A Cagliari c'erano dei giovani che andavano aiutare, ma c'erano anche dei senatori che hanno fatto gravi errori. Bisognava essere solamente un po' intelligenti e tenere il pallone nei minuti finali, per spegnere le speranze di paregio del Cagliari".