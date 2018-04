RMC SPORT - Udinese, Pezzella: “Napoli? Non saremo vittima sacrificale”

Francesco Pezzella, capo ufficio stampa dell'Udinese, ha parlato sulle frequenze di RMC Sport in vista della sfida di domani sera tra il Napoli e la squadra friulana. “Mister Oddo - ha detto durante la trasmissione A Tutto Napoli - è stato chiaro in conferenza, ma non arriverà a Napoli una squadra già rassegnata a perdere. La partita del San Paolo va giocata, è una delle tappe più difficili per concludere il campionato nel miglior modo possibile. La gara di Napoli è stata preparata nel migliore dei modi, tuttavia la partita di domenica contro il Crotone è fondamentale per chiudere il discorso salvezza. Il Napoli, però, non deve aspettarsi una squadra designata come vittima sacrificale. Anzi, dopo nove sconfitte di fila l'Udinese ha voglia di uscire da questa situazione. Giocherà col coltello tra i denti”.

Ci saranno tre diffidati a Napoli. “De Paul sarà in panchina, secondo quanto ha detto Oddo. Ha avuto un problema al ginocchio, per Fofana e Jankto è difficile dire se saranno in campo o meno dall'inizio. Se non hanno una condizione fisica ottimale, Oddo farà ovviamente altre scelte. L'Udinese vuole arrivare a Napoli per giocare la partita, la miglior medicina possibile è quella di conquistare un buon risultato al San Paolo. Serve uscire da questo momento difficile, sbaglia chi crede che domani l'Udinese scenderà in campo pensando già alla gara contro il Crotone”.

Si aspettava che Zielinski e Allan potessero fare così bene a Napoli? “Certamente, ci avrei scommesso e avrei vinto facilmente. Li conosco bene, sono due bravi ragazzi innanzitutto e due calciatori fenomenali. Allan ha fatto bene ma può crescere ancora, Zielinski ha avuto tanto spazio e in futuro sarà fondamentale per il Napoli. In futuro possibili altre operazioni sull'asse Udine-Napoli? Non so, certamente le due Società hanno un buon rapporto”.