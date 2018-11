RMC SPORT - Vido: "Perugia, mentalità cambiata. Nesta mi ha migliorato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luca Vido, attaccante del Perugia, ha parlato a RMC Sport, durante 'Maracanà', del suo momento di forma e della squadra umbra.

Sull’inizio di stagione

"Faccio il mio dovere, faccio quello che mi chiede il mister e la società. E spero di farlo al meglio. Sono contento ma voglio continuare su questa strada. Ora mi sento più attaccante che trequartista, perché mi piace fare gol e sto riscoprendo diverse cose".

Sulla difesa del Perugia

"Ci siamo preoccupati di più di attaccare, ma si attacca e difende in 11. Se abbiamo fatto tre gol è anche alla difesa, ma se prendiamo due gol è anche colpa di noi attaccanti. Certo, dobbiamo migliorare sugli errori, molti evitabili".

Su chi si ispira

"Harry Kane ma soprattutto Ibrahimovic, che sono fisicità e tecnica. Mi piacciono i giocatori che sanno giocare a calcio e che sanno fare la giocata decisiva".

Sul momento del Perugia

"Il nuovo modulo ha inciso, ma soprattutto la mentalità. Quando svolti mentalmente, riesci a fare cose che non dipendono dal modulo ma dalla convinzione. Ora riusciamo a coprire meglio il campo, ma a me il modulo cambia poco".

Sul tecnico Nesta

"Si vede che ha vissuto il campo a certi livelli, ci aiuta molto a lavorare mentalmente e fisicamente. Mi sta aiutando a non mollare mai e a non prendermi pause, che prima avevo. Sto cercando di ascoltarlo perché di allenatori giocatori ne ho avuti tanti, come Inzaghi e Gattuso, ma non ho mai avuto modo di averli da giovane".

Sulle possibili promozioni dalla B

"Il Benevento, ma poi l’Hellas Verona, nonostante qualche intoppo. E poi meglio non rispondere, sono scaramantico"