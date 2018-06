RMC SPORT - Volpi (ag. Sturaro): "Contropartita per Milinkovic? Improbabile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, è intervenuto nel 'Maracanà' di RMC Sport per analizzare la situazione del centrocampista della Juventus:

"Ogni richiesta avuta per Sturaro in questi anni è stata rigettata dalla Juventus e da Allegri: il ragazzo è tenuto molto in considerazione ed è molto apprezzato anche dal punto di vista morale. Per loro sono importanti gli uomini in un gruppo. Credo che dopo l'addio di capitan Buffon, i dirigenti vogliano creare un nuovo zoccolo duro che possa trainare la squadra".

A centrocampo la Juventus ha qualità, è arrivato anche Emre Can...

"Ci sono giocatori fortissimi. Da Khedira, Campione del Mondo in carica, a Pjanic, passando per Matuidi e Marchisio. Ma Sturaro, anche per la sua duttilità, si ritaglierà il suo spazio: lui non molla mai, neanche in allenamento, e questo piace alla Juventus. Lui è anche un bravo portiere, mi dispiace che sia arrivato Perin (ride, ndr)".

Se dovesse arrivare anche Milinkovic, sarebbe una brutta notizia per Sturaro?

"Quando arrivano quelli bravi bravi non è mai una cattiva notizia. Certo la competizione aumenterebbe ulteriormente, ma bisogna lottare sempre per il posto".

Sturaro è stato proposto alla Lazio come contropartita per Milinkovic?

"In Italia ho grandi rapporti con Lazio, Genoa e Atalanta, ma questo scenario, ad oggi, mi sembra improbabile".