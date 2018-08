RMC SPORT - Vrenna (pres. Crotone): "Giocheremo da subito"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, ha parlato ai microfoni di RMC Sport su 'Maracanà': "Abbiamo visto svanire due volte la Serie A, una sul campo un'altra per gli episodi accaduti subito dopo. Il rimpianto è aver sbagliato delle partite importanti in casa, avremmo avuto la possibilità di uscire dalla mischia. Occasione importante sprecata con il Chievo. Ma in molte non meritavano la serie A rispetto al Crotone".

Oggi parte la campagna abbonamenti.

"Molto entusiasmo per la campagna abbonamenti, fatto di tutto per portare quanto più tifosi allo stadio, abbiamo bisogno di loro per risalire subito in A".

Che idea si è fatto su Stroppa?

"Molto preparato, attento e serio. Squadra disposta a seguire tutti i dettami dell’allenatore. È una squadra volta all’attacco con questo modulo. Ci ha chiesto, di non cambiare drasticamente la rosa. Le vicende hanno un po condizionato il nostro mercato, però come già detto volevamo tenere questi calciatori su espressa richiesta dell’allenatore. Stroppa è un predestinato, è molto maniacale, secondo me è un allenatore che farà molta strada, sperando che lo faccia con il Crotone".

Come vede la situazione in Serie B?

"Quest’anno il mondo del calcio ha dato una brutta immagine, però bisogna andare avanti, per tutto quello che è successo noi siamo tra gli scontenti. Noi siamo disposti a giocare, vicenda Crotone trattata con molta superficialità".