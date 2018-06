RMC SPORT - Zamagna (ds Atalanta): "Freuler rimane. Di Francesco è forte"

Fonte: Dall'inviato a Milano marittima Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

A margine del 'Premio Carlino d'Oro', a Milano Marittima, il ds dell'Atalanta, Gabriele Zamagna, ha parlato ai microfoni dell'inviato di RMC Sport e di Tuttomercatoweb.com:

Il Mondiale senza Italia...

"Ti dà una brutta sensazione, l'Italia ha un appeal mondiale di un certo livello. La prima giornata è sempre contraddistinta dalla tattica, per ora non si è visto un bel gioco. L'Atalanta è coinvolta parzialmente. Due nostri tesserati, Freuler e Cornelius, giocheranno con la Svizzera e la Danimarca, dunque li seguiremo con grande speranza e piacere".

Freuler rimarrà?

"È un ragazzo eccezionale, ha capito che la sua dimensione ora è l'Atalanta. Contiamo e puntiamo di averlo con noi nelle prossime stagioni, fa parte del nostro progetto. Sarà un'Atalanta molto competitiva, per ora è partito solo Cristante: le cessioni di Caldara e Spinazzola erano preventivate e abbiamo già i sostituti: Gosens e il nuovo acquisto Reka potranno fare bene".

Cristante farà bene alla Roma?

"Sicuramente, gli auguro le migliori fortune perchè è un ragazzo interessante. Ha lasciato una traccia importante a Bergamo, è stato uno dei protagonisti di questa bella stagione".

Sull'attesa della decisione della UEFA sul Milan, che potrebbe evitare all'Atalanta di fare i preliminari di Europa League...

"Non cambia niente, ora i ragazzi si stanno riposando dopo le tante fatiche. Quando si tornerà saremo pronti per giocare le partite che il calendario ci impone. Se non dovessimo fare i preliminari, è chiaro che faremo una preparazione standard come abbiamo fatto l'anno scorso, altrimenti cambieremo il protocollo".

Di Francesco è forte?

"È forte, è un ragazzo molto interessante che seguiamo come facciamo con tanti calciatori. Anche il padre lo è, è uno dei migliori tecnici in Italia".