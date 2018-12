© foto di Federico De Luca

A RMC Sport, nel programma ‘Maracanà’, è intervenuto l’ex ct della Nazionale e portiere della Juventus Dino Zoff per parlare del derby della Mole.

Sul primo ricordo della sfida

"Erano partite diverse, eravamo al servizio della società. Ora ci sono contratti che durano poco e qualcosa è cambiato. Non è determinante come lo era un tempo. Io trovavo Pulici in campo per due volte l’anno, in casa faceva cose strabilianti. E quindi ho ricordi poco piacevoli dei derby".

Sulla sfida

"Ci sono dei segnali che ti fanno sentire la partita come importante. Deve esserci la dovuta concentrazione. Finora la Juve è stata quasi perfetta, ha recuperato subito i pochi passi falsi. La Juve ha i favori del pronostico, ma a Milano il Torino nel primo tempo mi è sembrato stare bene E poi il derby è sempre imprevedibile".

Su Radice

"Ci ha creato problemi quando era in panchina al Toro. Era un comandante ottimo, che ha creato un gruppo e una filosofia di gioco".