Rocchi: "Carriere separate tra VAR e arbitri: non è la moviola"

© foto di Federico Gaetano

Il numero uno degli arbitri italiani Gianluca Rocchi ha parlato a La Repubblica: "Il VAR non piace agli arbitri? Ho fatto quattro derby di Roma col cappio al collo, stavo tre notti sveglio. Gli ultimi due incece, col VAR, me li sono goduti. Non c'è arbitro che possa essere contrario. Tutti si lamentano? Il vero problema è la linea di intervento. Il Var non è la moviola: deve riparare il chiaro errore, non infilarsi in situazioni discutibili. Scindere il ruolo tra VAR e arbitri? Il segreto dei Mondiali, arbitrai molto bene, è anche che chi faceva il VAR faceva solo quello: scinderli ha funzionato. Nella cabina, in quattro, è stato più facile essere omogenei. Se sono favorevole a spiegare gli errori in tv? Oggi la comunicazione è centrale ma non tutti abbiamo spalle larghe per spiegare un errore".