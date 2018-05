Roma: 39 mln più bonus da Qatar Airways

Club ha diffuso dati in concomitanza con aumento capitale

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Trentanove milioni di euro in tre anni: sono le condizioni economiche relative al contratto triennale (scadenza giugno 2021) sottoscritto dalla Roma con Qatar Airways. Resi noti anche i dettagli di pagamento: sei milioni saranno corrisposti entro il 30 giugno a titolo di 'signing fee', mentre ulteriori 11 saranno incassati in ogni singola stagione. Il contratto prevede anche una serie di bonus in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi sportivi. I particolari sono resi noti nel prospetto relativo all'aumento di capitale (per un controvalore massimo di 115 milioni) deciso per "un significativo deterioramento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo, caratterizzata, tra l'altro, da un trend reddituale negativo, da un deficit patrimoniale (a livello consolidato) pari a 129,3 milioni al 31 dicembre 2017, nonché da una situazione di elevata tensione finanziaria (al 31 marzo 2018, l'indebitamento finanziario lordo del Gruppo A.S. Roma ammonta a circa 270 milioni)".