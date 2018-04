Roma a Liverpool per la storia: Alitalia aggiunge due voli per il match

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si avvicina la sfida tra Liverpool e Roma e cresce l'attesa tra i tifosi giallorossi. Per la gara d'andata che andrà in scena martedì prossimo in terra inglese sono attesi tanti tifosi della squadra capitolina. Per agevolare il trasferimento, Alitalia tramite il suo sito ha annunciato di aver messo a disposizione due ulteriori voli pensati proprio per la partita. "Per permetterti di seguire dal vivo questo importantissimo match - si legge -, abbiamo messo a disposizione un volo dedicato operato con Airbus A330 configurato con due classi di servizio: Classe Magnifica e Classe Economy con tutti i servizi previsti dai nostri voli. Gli orari sono stati studiati per vivere appieno una giornata intensa di sport e di emozioni uniche".

Orario voli:

Roma-Liverpool, martedì 24 aprile, partenza ore 10.00 e arrivo ore 12.10

Liverpool-Roma, mercoledì 25 aprile, partenza ore 01.00 e arrivo ore 04.55