Di Francesco è pronto a far ruotare ancora la sua Roma, che sabato giocherà con tanti cambi la sfida all'Udinese pensando alla sfida contro il Real Madrid di martedì: la formazione giallorossa vuole il primo posto in Champions e contro i friulani potrebbe far riposare tanti titolari. Manolas di certo sarà risparmiato, mentre Santon è pronto a sostituire Kolarov. Kluivert, in formissima al pari di El Shaarawy, dovrebbe avere la meglio su Under, mentre Schick dal primo minuto è una tentazione fortissma. Sarebbe la seconda panchina di fila per Edin Dzeko, sottolinea Il Tempo.