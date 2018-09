© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'affaticamento muscolare patito ieri da Daniele De Rossi dovrebbe spingere il tecnico romanista Eusebio Di Francesco a fare a meno di lui per la sfida di campionato contro il Chievo Verona per averlo in forma in vista del Real Madrid mercoledì prossimo. Il capitano giallorosso lascerà il posto al centro della mediana al francese Nzonzi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.