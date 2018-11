Roma, altra annata nera: ben 19 infortuni, troppi stop muscolari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono già diciannove gli infortuni registrati in casa Roma in questa stagione. Lo evidenzia Il Messaggero, che spiega come si tratti di un déjà-vu: già l'anno scorso la situazione era analoga. Tanti, troppi, stop muscolari: ultimo della lista Coric, ma in settimana si sono registrati anche i problemi occorsi a Dzeko ed El Shaarawy.