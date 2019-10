Roma, altra tegola: Diawara esce alla mezz'ora. Infortunio al ginocchio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Altro infortunio in casa Roma in una settimana davvero drammatica sotto questo punto di vista, visti anche gli stop di Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini e Zappacosta. Dopo mezz'ora di gioco Paulo Fonseca ha dovuto infatti sostituire Amadou Diawara che si è accasciato a centrocampo, con la palla lontana, toccandosi il ginocchio destro. Apparentemente grave l'infortunio dell'ex Napoli, con il giocatore trasportato subito a Villa Stuart per gli accertamenti.