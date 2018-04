Roma, ansia per Strootman: serve un miracolo in vista del Liverpool

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Di Francesco è in ansia per le condizioni di Kevin Strootman. Il centrocampista olandese ha subito un problema al costato che non gli permette di allenarsi regolarmente e senza provare dolore. Al momento pare difficile che il giocatore possa recuperare per il ritorno in Champions contro il Liverpool.