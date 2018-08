Roma-Atalanta 3-3: il tabellino della gara

Antonio Floro Flores e il Chievo Verona, addio. L’attaccante qualche settimana fa ha risolto il suo contratto con la società gialloblù. Una reazione d’orgoglio, ma anche un segnale per far capire che è vivo e ha ancora tanto da dare al calcio italiano. Al di là di stipendi e contratti....

Nela: "Dispiaciuto per Strootman, giocatore straordinario"

Chievo, frattura composta della IX costa di sinistra per Hetemaj

Comune Napoli, con club non si tratta

Polonia, i convocati per Italia e Portogallo. Ben otto dalla Serie A

Cagliari, Pavoletti re dell'incornata: dietro solo a CR7 e Giroud in Europa

Cagliari, accertamenti per Ionita e Castro: condizioni da monitorare

Ordinanza sindaco Crotone per uso stadio

Fiesoli: "Juve, Berna come Perrotta. Può cambiare ruolo"

Atalanta, Palomino: "Copenaghen? No pensiamo alla Roma"

Italia U17 femminile, le convocate per lo stage di Coverciano

Udinese, problema muscolare per Barak. Balic verso il rientro

Italdonne, Bertolini: "In Belgio dobbiamo mostrare una mentalità vincente"

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Dijmsiti, Mancini (18' st Toloi), Palomino; Castagne, Valzania (9' st De Roon), Pessina (5' st Hateboer), Ali Adnan; Pasalic; Rigoni, Zapata. A disp. : Berisha, Rossi, Reca, Masiello, Gosens, Freuler, Gomez, Barrow, Cornelius. All.: Gasperini

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi (28' st Schick), Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini (1' st Kluivert), De Rossi, Cristante (1' st Nzonzi); Under, Dzeko, Pastore. A disp.: Mirante, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Juan Jesus, Coric, Zaniolo, El Shaarawy, Perotti. All.: Di Francesco

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

