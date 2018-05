Roma, attesi aggiornamenti sulle condizioni di Manolas

Fonte: vocegiallorossa

© foto di Federico Gaetano

La Roma riprenderà ad allenarsi domani in vista del big match contro la Juventus, in programma domenica alle 20.45. Oggi i giocatori infortunati si sono comunque allenati nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini. In particolare, Strootman e Perotti ha svolto lavoro individuale in campo mentre Defrel ha eseguito un percorso di rinforzo muscolare. Nel corso della giornata, si avranno inoltre gli aggiornamenti sulle condizioni di Manolas, che ha dovuto alzare bandiera bianca prima di Cagliari-Roma per un problema alla coscia destra.