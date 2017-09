Roma, Bruno Peres e Karsdorp verso il recupero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'infermeria arrivano buone notizie per Eusebio Di Francesco, che in un colpo potrebbe recuperare ben due terzini. Infatti, Bruno Peres è quasi guarito dalla lesione muscolare riportata dopo il match di Bergamo e da mercoledì potrebbe rientrare in gruppo. Discorso simile per Karsdorp che, come ricordato da Monchi, dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni questa settimana, riuscendo così almeno a strappare una convocazione per Genova. A ricordarlo La Gazzetta dello Sport.