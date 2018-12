© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è scesa in campo questa mattina per il penultimo allenamento prima del match contro il Sassuolo, in programma mercoledì alle 18:00.

Lavoro individuale in palestra per Lorenzo Pellegrini. Terapie per Daniele De Rossi, mentre Coric è alle prese con l'influenza. Regolarmente in gruppo Stephan El Shaarawy. Lo riporta Vocegiallorossa.