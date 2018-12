© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la buona vittoria di ieri sera contro il Sassuolo per 3-1, la Roma torna in campo per preparare l'ultima gara dell'anno e del girone di andata in programma sabato alle ore 15:00 al Tardini di Parma. La squadra ha iniziato l'allenamento in palestra, per poi spostarsi in campo, dove ha svolto una seduta tattica dopo il consueto riscaldamento e una partitella finale. Individuale in palestra per De Rossi, Santon e Schick, in campo per Coric, recuperabile per Parma. Infine, individuale programmato per Edin Dzeko, mentre è tornato ad allenarsi con il gruppo Lorenzo Pellegrini. Come riporta Roma Tv, quest'ultimo ha realizzato una tripletta nella partitella a campo ridotto, mostrandosi già in discreta forma.