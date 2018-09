Roma, Cargnelutti: "La nostra Primavera è forte, qualità già viste"

JUVENTUS, IL REAL MADRID PRONTO ALL'ASSALTO A DYBALA A INIZIO 2019. POGBA RESTA NEL MIRINO, MA ZIDANE ALLO UNITED PUO' CAMBIARE GLI SCENARI. MILAN, CACCIA A DUE CALCIATORI IN SCADENZA. NAPOLI, ALLAN VUOLE RESTARE A VITA. INTER, RINNOVO DISTANTE PER SKRINIAR. ROMA, OCCHI SU HERRERA....

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 settembre

Limite prestiti, Roggi: "Idea positiva per sostenibilità calcio"

Fiorentina, ag.Mirallas: "Felice in viola, punta ad essere riscattato"

Samp-Fiorentina alle 19: club al lavoro da lunedì, oggi ok di Ceferin

Roma, Florenzi: "Ho detto no a tante offerte, volevo solo rimanere"

Limite prestiti, Tavano: "Non sarei favorevole"

Serie A, live dai campi - Juventus, risentimento per Barzagli

Fiorentina, Pjaca: "Voglio dimostrare il mio valore. A Napoli per vincere"

Frosinone, Campbell: "Zero dubbi sulla scelta, sarò protagonista"

Napoli, ag. Younes: "Torna a breve. No a gennaio? Anche Verdi l'ha fatto"

Lazio, Milinkovic-Savic: "Il mio ruolo non è fare gol"

Fiorentina, tentativo per cambiare la formula di Gerson

Di Cesare: "Grazie al Parma per un anno e mezzo indimenticabile"

Sassuolo, Duncan: "Contro la Juve non come l'anno scorso"

Il difensore della Primavera della Roma, Riccardo Cargnelutti , ha parlato dell'inizio di stagione ai microfoni di Sportitalia : "Fare il capitano in un settore giovanile come la Roma è un emozione unica. Cercherò di onorarla. Il gruppo è molto forte. Già dal ritiro si sono viste le qualità, è un gruppo giovane ma allo stesso tempo i giocatori sono già ad un buon grado di preparazione. È un gruppo forte nel gioco e nelle qualità”.

