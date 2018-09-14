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Roma, Cargnelutti: "La nostra Primavera è forte, qualità già viste"

14.09.2018 00:35 di Simone Lorini  Twitter:    articolo letto 437 volte
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Primavera della Roma, Riccardo Cargnelutti, ha parlato dell'inizio di stagione ai microfoni di Sportitalia: "Fare il capitano in un settore giovanile come la Roma è un emozione unica. Cercherò di onorarla. Il gruppo è molto forte. Già dal ritiro si sono viste le qualità, è un gruppo giovane ma allo stesso tempo i giocatori sono già ad un buon grado di preparazione. È un gruppo forte nel gioco e nelle qualità”.
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