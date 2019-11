Roma, caso Petrachi: il club chiama Marotta a testimoniare

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Procura della FIGC continua a indagare in merito alle dichiarazioni di Gianluca Petrachi durante la conferenza stampa di presentazione di Henrikh Mkhitaryan, dove il ds avrebbe fatto intendere di lavorare già per la Roma pur essendo formalmente ancora sotto contratto con il Torino. A tal proposito, scrive Il Tempo, la società capitolina vorrebbe che la Procura ascoltasse le versioni del dirigente Fienga, del segretario generale Longo, del procuratore di Dzeko (Silvano Martina, ndr) e dell'ad dell'Inter Marotta. Soprattutto il dirigente della Beneamata potrebbe spiegare bene i tempi e i modi della trattativa (fallita) per portare il bosniaco a Milano.