Non sono pochi i grattacapi per Fonseca dopo il ko subito contro il Sassuolo. L'emergenza è soprattutto a centrocampo, dove con Pellegrini e Diawara ai box, il portoghese dovrà scegliere chi schierare tra Cristante, Veretout e Pastore, oppure cambiare ancora lanciando nuovamente Mancini in mediana. I centrocampisti a disposizione non danno abbastanza garanzie, considerando che Pastore non gioca titolare dal 2 novembre, che Veretout è involuto come l'anno scorso alla Fiorentina e che Cristante non sta sicuramente passando un buon momento di forma. Oltre all'avanzamento di Mancini, che resta un'ipotesi percorribile, c'è anche la possibilità che venga spostato Perotti sulla trequarti, anche se al momento è una soluzione che trova meno riscontri. A riportarlo è Leggo.