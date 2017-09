Roma-Chapecoense finisce 4-1, in campo anche Schick

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 4-1 l'amichevole fra Roma e Chapecoense: di Florenzi su rigore, Perotti e Antonucci (doppietta) le reti dei giallorossi. Per i brasiliani va a segno invece Alan Ruschel, uno dei tre calciatori sopravvissuti al tragico incidente aereo, su rigore. Da segnalare, per i capitolini, il debutto di Patrik Schick, a gara in corso.