Roma, contro il Milan sarà presentata la terza maglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novità per la Roma questa sera nel match contro il Milan. In occasione dell'anticipo della terza giornata di Serie A, il club giallorosso indosserà per la prima volta la terza maglia della nuova stagione, presentandola di fatto pubblicamente. Ad annunciarlo è la società stessa tramite il proprio sito ufficiale, che sottolinea come il colore del nuovo kit sia principalmente il giallo e sarà inserimento anche il Lupetto di Gratton, storico marchio del club.