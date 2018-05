Roma, contro la Juventus in campo con nuova maglia

Squadra giallorossa indosserà divisa Nike per stagione 2018-19

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Domenica sera, contro la Juventus, la Roma scenderà in campo all'Olimpico con la nuova maglia che indosserà nella stagione 2018-19. Il concept della divisa Nike riprende un elemento della storia antica: la Lorica Hamata, l'armatura in maglia metallica indossata dai romani. La grafica corre lungo il corpo della nuova casacca, di color rosso intenso, dando l'impressione di un'armatura metallica che i giocatori indosseranno per affrontare le sfide sul campo. Anche il resto della maglia è dello stesso color rosso intenso, con sfumature sulle maniche che conferiscono un tocco di modernità. Lo swoosh ('baffo' del marchio) e il girocollo aggiungono un elemento decorativo e garantiscono la piena rappresentazione dei colori del club e della città.