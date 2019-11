Roma, da Gladbach direttamente a Parma. Fonseca parlerà alle 14.30

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non tornerà nella Capitale dopo la gara di Europa League in quel di Moenchengladbach la Roma di Paulo Fonseca. La formazione giallorossa, impegnata sabato nell'anticipo di campionato in casa del Parma, andrà direttamente nella città ducale dove lo stesso tecnico lusitano effettuerà la consueta conferenza stampa prepartita (ore 14.30). A riportare la notizia è VoceGiallorossa.it.-