Roma, De Rossi boicotta la fascia della Lega Serie A e rischia la multa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rischio multa per Daniele De Rossi. Il capitano della Roma, nella gara d'esordio di ieri pomeriggio contro il Torino, non ha indossato infatti la nuova fascia prestabilita dalla Lega Serie A e adesso potrebbe quindi incorrere in una sanzione. Dopo le recenti polemiche del 'Papu' Gomez, l'ultima decisione della Lega è pronta a diventare ancora più impopolare. Lo riporta premiumsport.