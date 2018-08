Roma, De Rossi boicotta la fascia unificata ma non arriva la multa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da questa stagione, la Lega Serie A ha deciso che i capitani delle squadre dovranno indossare una fascia uguale per tutti, senza avere la possibilità di modificarla. Tuttavia, Daniele De Rossi non ha rispettato l'ordine in occasione di Torino-Roma ma, come riferisce Sky Sport, non ha ricevuto alcuna sanzione.