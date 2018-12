Roma, De Rossi recupera per la panchina: sarà titolare con la Juventus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi, capitano della Roma che manca per infortunio dalla trasferta di Napoli del 28 ottobre, ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo. Dunque, come riporta Il Tempo, molto probabilmente sarà convocato per la sfida di domani contro il Genoa ma non scenderà in campo: l'obiettivo è farlo giocare titolare nel big match della settimana prossima contro la Juventus. Contro i campioni d'Italia dovrebbero tornare anche Dzeko ed El Shaarawy, mentre sembra impossibile un recupero di Lorenzo Pellegrini.