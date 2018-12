Fonte: AsRoma.it

La Roma ha ripreso a lavorare in vista del match contro il Genoa di domenica alle 20:30. Il programma della seduta, dopo il lavoro davanti al video, prevede attivazione in palestra e poi esercitazioni atletiche e tattiche in campo. Torna a lavorare in gruppo Daniele De Rossi, individuale in campo per Dzeko ed El Shaarawy, individuale in palestra per Lorenzo Pellegrini, Luca Pellegrini out per influenza.