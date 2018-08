Roma, Di Francesco cambia: col Milan spazio a Karsdorp e Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco cambierà la sua Roma per il match di questa sera contro il Milan. Il tecnico ex Sassuolo - riferisce Il Messaggero - passerà al 4-2-3-1 e modificherà almeno un paio di interpreti. Ci saranno sicuramente Karsdorp e Schick, due degli acquisti dell'estate 2017: il terzino rimpiazzerà l'infortunato Florenzi, out dai convocati, mentre il ceco giocherà da esterno destro sulla trequarti. Ci sarà, come annunciato dallo stesso Di Francesco in conferenza stampa, anche l'esordio di Nzonzi.