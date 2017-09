Roma, Di Francesco: "Mi tengo stretto Florenzi. Ünder ha fatto bene"

Fonte: Rai 2

© foto di Federico Gaetano

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport al termine dell'incontro odierno, che ha visto i giallorossi vincere per 3-0 contro l'Hellas Verona:

"La partita di oggi non è stato un allenamento - afferma il tecnico giallorosso -. Non esistono partite facili o difficili, sono i calciatori che, tramite le loro prestazioni, rendono le partite facili o difficili".

Su Florenzi: "Può giocare come terzino, altrimenti non lo avrei utilizzato lì, ma anche come mezzala ed attaccante esterno. Da difensore deve crescere sotto l'aspetto della fase difensiva. Lui è un valoe aggiunto e me lo tengo stretto".

Sul 4-3-3: "Non sono un fondamentalista. Sono consapevole che devo mettere i giocatori in condizione di esprimersi al meglio".

Su Ünder: "Ha interpretato benissimo il ruolo di attaccante esterno".

Sulle critiche: "Se sono costruttive ed arrivano da persone intelligenti sono ben accette. Non mi reputo ottuso da non voler prendere consigli".